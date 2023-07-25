В Тюменской области льготной ипотекой воспользовалось порядка 200 айтишников

Почти 200 специалистов IТ-сферы Тюменской области оформили льготную ипотеку с начала действия программы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мера поддержки была введена в 2022 году. Было отмечено, что под условия для получения льготной ипотеки попадает небольшой процент специалистов. В итоге, в феврале 2023 года Правительство России смягчило требования к получателям IТ-ипотеки.

В Тюменской области воспользоваться льготой могут специалисты: работающие в аккредитованной IT-компании, в возрасте от 18 до 50 лет (было от 22 до 44 лет), с зарплатой не менее 70 000 рублей (ранее 100 000 рублей).

Причем в расчете доходов учитывается не только зарплата с основного места работы, но и по совместительству в иной аккредитованной IT-компании.

Для сохранения льготной ставки нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее пяти лет. При увольнении раньше этого срока ставка сохранится еще на полгода.

По данным Информационного центра областного правительства, в регионе выдано кредитов по ставке до 5% годовых на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Большинство объектов недвижимости приобретено по договорам долевого участия.