Дефицит российского бюджета в 2023 году составит до 2,5% ВВП

Дефицит российского бюджета в 2023 году будет в пределах 2-2,5% ВВП, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сейчас размер дефицита примерно выходит на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2%-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии", — заявил Силуанов в интервью "АиФ". По его словам, Россия обладает достаточным объемом ресурсов и для выполнения плановых, и для дополнительных расходов в течение года.

Ранее в Минфине заявили, что собираются компенсировать дефицит бюджета за счет наращивания госдолга до уровня в 20%.