В Екатеринбурге СК проверит детсад, где двое детей ушли во время прогулки

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет информацию о том, что двое детей ушли во время прогулки в детском саду.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент произошел днем 24 июля в Верх-Исетском районе уральской столицы: воспитатель детсада не заметила отсутствие двух 6-летних воспитанников во время прогулки. Через некоторое время детей случайно увидела на улице сестра одного из них и привела обратно в детский сад.

Сейчас сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства. Будут опрошены как представители дошкольного учреждения, так и возможные очевидцы. Отдельно будет изучена документация о работе детсада.

Как пообещали в СК, всей этой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале оштрафовали заведующую детсадом, из которого сбежал 3-летний ребенок.