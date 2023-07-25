Контрнаступление отстает, но идет по плану, - Резников

Глава минобороны Украины Алексей Резников полагает, что контрнаступление отстает от графика, но идет согласно плану.

"Представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, - ошибочное", - приводит РИА Новости слова Резникова, сказанные CNN.

Он также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось: "длинная линия фронта", "большое количество врагов", "вопрос противовоздушной обороны". Резников также добавил, что вооруженный конфликт – не "компьютерная игра".

Напомним, ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу высказал мнение, что контратака российской армии на востоке Украины нанесет удар по ВСУ и остановит их наступление. Атламазоглу сообщил, что с начала июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление в Донбассе и на юге Украины. В ответ на это российские войска организовали мощную и масштабную оборону, которая замедлила продвижение украинских бригад, оснащенных западным оружием. По словам эксперта, если президент России Владимир Путин отдаст приказ стотысячной ударной группе российских военных контратаковать ВСУ на востоке, это нанесет удар по украинцам и остановит их наступление на линии соприкосновения.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский "ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти".

"На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли – Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны", - написал Володин в своем telegram-канале, уточнив, что Вашингтон и Брюссель продолжат вести конфликт до последнего украинца.

Лидеры же западных стран в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене заявляли о том, что не верят в победу украинской армии на поле боя. В то время, как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ на поле боя, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах