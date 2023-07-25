Контрнаступление отстает, но идет по плану, - Резников

25 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Контрнаступление отстает, но идет по плану, - Резников

Глава минобороны Украины Алексей Резников полагает, что контрнаступление отстает от графика, но идет согласно плану.

"Представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, - ошибочное", - приводит РИА Новости слова Резникова, сказанные CNN.

Он также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось: "длинная линия фронта", "большое количество врагов", "вопрос противовоздушной обороны". Резников также добавил, что вооруженный конфликт – не "компьютерная игра".

Напомним, ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу высказал мнение, что контратака российской армии на востоке Украины нанесет удар по ВСУ и остановит их наступление. Атламазоглу сообщил, что с начала июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление в Донбассе и на юге Украины. В ответ на это российские войска организовали мощную и масштабную оборону, которая замедлила продвижение украинских бригад, оснащенных западным оружием. По словам эксперта, если президент России Владимир Путин отдаст приказ стотысячной ударной группе российских военных контратаковать ВСУ на востоке, это нанесет удар по украинцам и остановит их наступление на линии соприкосновения.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский "ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти".

"На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли – Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны", - написал Володин в своем telegram-канале, уточнив, что Вашингтон и Брюссель продолжат вести конфликт до последнего украинца.

Лидеры же западных стран в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене заявляли о том, что не верят в победу украинской армии на поле боя. В то время, как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ на поле боя, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах

Теги: Украина, контрнаступление, план, Алексей Резников


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети