Законопроект: россиян будут предупреждать об опасности кредитов

В России захотели предупреждать граждан об опасности кредитов и займов.

Соответствующий проект закона к внесению в Госдуму подготовлен депутатами фракции ЛДПР. Документом предлагается внести поправки в ст. 28 закона "О рекламе", в которых пропишут, что реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением о возможном личном банкротстве.

Как заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, "кредит может стать причиной личного банкротства и нищеты" — такие слова по аналогии с оформлением упаковок табачных изделий должны сопровождать каждую рекламу услуг по кредитованию.

Как следует из пояснительной записке к законопроекту, за всё время существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по март 2023 года, несостоятельными были признаны 829 тыс. человек.

Согласно данным Росстата и Центробанка РФ, средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. руб. Этот рост коррелирует с числом индивидуальных банкротств россиян, сообщают "Известия".