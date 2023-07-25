В России наблюдается рекордный спрос на ипотеку

Граждане России стали массово подавать заявки на оформление ипотечного кредитования.

Читайте также: Лавочку льготной ипотеки могут прикрыть

Это случилось после новостей о росте ключевой ставки ЦБ РФ. Как сообщили аналитики федеральной компании "Этажи", спрос оказался на 10% выше, чем в июне, и на 69,5% больше, чем в июле 2022 года. Многие из тех, кто планировал покупку жилья, стали быстрее принимать решение по оформлению ипотеки. Граждане переживают, что из-за роста ключевой ставки на 1% вырастут и ипотечные кредиты. Пока ставки по ипотеке в ведущих банках сохраняются на прежнем уровне.

Больше всего выросло количество заявок на ипотеку для покупки новостроек — на 27,4% относительно средненедельных значений июля. На втором месте кредиты для покупки вторичного жилья (рост составил 16%), на третьем месте ипотечные программы для приобретения загородной недвижимости (15,9%), сообщают "Известия".

В бюджете деньги на финансирование льготной ипотеки могут закончиться уже в этом году, заявил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.