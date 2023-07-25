25 Июля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В "Единой России" захотели запретить регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты

Госдуме России предложено запретить регистрацию на отечественных сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов.

Проекты поправок к законам "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи" подготовил депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин. Они появились в электронной базе законопроектов Думы вместе с положительным заключением комитета по информационной политике, подписанным его руководителем Александром Хинштейном.

Согласно инициативе, для авторизации на сайтах рунета нужно будет предоставить российский телефонный номер, или электронную почту, либо данные "Госуслуг".

Во втором чтении проект закона будет рассмотрен депутатами 25 июля. Если документ будет принят, он вступит в силу с 1 декабря 2023 года, сообщают "Ведомости".

Теги: Единая Россия, Госдума, депутаты, сайты, интернет


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