Российские авиакомпании к середине июля перевезли 53 млн пассажиров

Авиакомпании России по данным на 16 июля перевезли 53 млн пассажиров.

Как заявил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев, в текущем году планируется перевезти более 100 млн пассажиров. Он выразил надежду, что плановых показателей удастся достичь, несмотря на то, что остаются закрытыми 11 аэропортов.

Таким образом, результаты 2023 года должны превысить прошлогодние на 6%, сообщают "Ведомости".

Ранее совладелец Внуково спрогнозировал рост цен на авиабилеты за границу на 40%.

Еще в апреле в Минтрансе предупредили о росте цен на авиабилеты в России до 30%, потому что власти значительно сократили субсидии авиакомпаниям по сравнению с 2022 годом, но Минфин ничего не предпринял. И цены на билеты могут вырасти еще больше из-за повышения ставки аренды самолетов.