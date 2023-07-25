Под Пензой выросло количество заразившихся корью

Под Пензой количество заразившихся корью выросло с 69 до 78 человек.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона, эпидемиологическая ситуация в регионе остается нестабильной.

Случаи заболевания отмечены в Городищенском районе, Кузнецке, Пензе, Неверкино и Шемышейке. Как отметили в министерстве, самым надежным способом предотвратить распространение кори остается вакцинация. В августе в регион ожидается поставка 3 тыс. доз противокоревой вакцины.

Ранее первый случай заболевания корью выявили на Сахалине, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.