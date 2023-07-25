25 Июля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Под Пензой выросло количество заразившихся корью

Под Пензой количество заразившихся корью выросло с 69 до 78 человек.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона, эпидемиологическая ситуация в регионе остается нестабильной.

Случаи заболевания отмечены в Городищенском районе, Кузнецке, Пензе, Неверкино и Шемышейке. Как отметили в министерстве, самым надежным способом предотвратить распространение кори остается вакцинация. В августе в регион ожидается поставка 3 тыс. доз противокоревой вакцины.

Ранее первый случай заболевания корью выявили на Сахалине, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Теги: корь, заболевания, здоровье, Пенза


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Ранее 12.07.2023 10:51 Мск Первый случай заболевания корью выявили на Сахалине

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