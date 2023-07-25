Правительство РФ поддержало запрет на сокращение матерей-одиночек

Российский кабмин на комиссии по законопроектной деятельности поддержал инициативу о запрете расторгать трудовые договоры по инициативе работодателя с матерями-одиночками с детьми до 16 лет.

Поправки предлагается внести в ст. 261 Трудового кодекса о гарантиях беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора. Действующее законодательство предусматривает, что работодатель не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с женщиной с детьми до трех лет, одинокой матерью, на воспитании которой ребенок до 14 лет или инвалид до 18 лет.

Под действие нормы попадают также граждане, заботящиеся об этих категориях детей без матери. Под исключение попадают случаи ликвидации организации, неисполнения обязанностей, прогулов, подлога документов и других грубых нарушений со стороны сотрудника.

В Госдуме видят в законопроекте риски дискриминации женщин, сообщают "Ведомости".