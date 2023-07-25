25 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России выросли продажи новых электромобилей

В России наблюдается резкий рост продаж электромобилей.

Показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. С начала текущего года россияне купили около 4,5 тыс. электрокаров.

За такой же период прошлого года было продано 1 тыс. 300 штук. При этом, в общей структуре авторынка чистые электромобили по-прежнему не превышают 1%.

Самыми ходовыми марками в этом сегменте у покупателей являются Volkswagen, ненамного отстает Evolute, который только начали собирать в Липецке. Tesla при этом покупают вдвое меньше, чем немецких и липецких электрокаров, сообщает "РЕН ТВ".

Как сообщалось ранее, оборонный концерн "Алмаз-Антей" займется сборкой электрических микрокаров L-type на заводе в Санкт-Петербурге, который до специальной военной операции принадлежал компании Toyota.

Теги: электромобили, авторынок


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Ранее 15.05.2023 13:51 Мск На бывшем заводе Toyota в Петербурге будут собирать электрокары L-type

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