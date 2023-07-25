25 Июля 2023
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Reuters/Pascal Rossignol

В США пообещали защитить Польшу от бойцов "Вагнера"

Госдепартамент Соединенных Штатов ответил обещанием защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса на слова белорусского президента Александра Лукашенко о желании ЧВК "Вагнер" сходить на экскурсию в Польшу.

Как заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, Польша – это член НАТО, Вашингтон при необходимости будет "защищать каждый дюйм территории НАТО".

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге признался, что его "начали напрягать вагнеровцы"

Теги: США, Польша, Вагнер, ЧВК, Лукашенко


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.07.2023 19:54 Мск Лукашенко во время встречи с Путиным признался, что его "начали напрягать вагнеровцы"
Ранее 23.07.2023 14:21 Мск Лукашенко привез Путину карту переброски вооруженных сил Польши к границам Союзного государства

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