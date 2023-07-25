В США пообещали защитить Польшу от бойцов "Вагнера"

Госдепартамент Соединенных Штатов ответил обещанием защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса на слова белорусского президента Александра Лукашенко о желании ЧВК "Вагнер" сходить на экскурсию в Польшу.

Как заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, Польша – это член НАТО, Вашингтон при необходимости будет "защищать каждый дюйм территории НАТО".

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге признался, что его "начали напрягать вагнеровцы"