25 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти РФ подготовили проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в ходе специальной военной операции.

Документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов. Выплата предусмотрена в размере 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего ребенка. На нее могут рассчитывать жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также прилегающих к зоне проведения спецоперации регионов.

Выплаты предусмотрены на детей до 18 лет, получивших ранение или травму с 24 февраля 2022 года.

Теги: дети, спецоперация, выплаты


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