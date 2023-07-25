Власти РФ подготовили проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в ходе специальной военной операции.

Документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов. Выплата предусмотрена в размере 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего ребенка. На нее могут рассчитывать жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также прилегающих к зоне проведения спецоперации регионов.

Выплаты предусмотрены на детей до 18 лет, получивших ранение или травму с 24 февраля 2022 года.