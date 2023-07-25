Беспилотник упал в Новой Москве

Беспилотный летательный аппарат упал возле частного дома в Новой Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, это был беспилотник вертолетного типа. Он рухнул в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина.

Жертв и разрушений нет. Правоохранители изъяли летательный аппарат.

Около 4 утра 24 июля Москву атаковали по меньшей мере два беспилотника. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что удары были нанесены по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. По предварительным данным, объектами атак могли стать здания, связанные с силовыми ведомствами.

Также 11 украинских беспилотников атаковали Крым. Все они были сбиты силами ПВО или подавлены средствами РЭБ, однако произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками дрона поврежден частный дом в Кировском районе.