Денис Мантуров на заседании в Югре предложил создать Совет по импортозамещению в нефтяной отрасли

В России будет создан Совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при Правительстве РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время заседания координационного совета по промышленности, посвященном машиностроению для нефтегазовой отрасли, которое состоялось 21 июля в Сургуте, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики Югры.

Основной темой заседания стала тема Импортозамещения и развитие нефтегазового машиностроения в России. До недавнего времени, по оценкам экспертов четыре западные компании Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford занимали около 20% российского рынка нефтесервисных услуг, а по отдельным работам — более половины. После введения западных санкций в 2022 году эти компании официально приостановили свою деятельность в России, и теперь эта часть рынка открыта для отечественного бизнеса. Доля российского оборудования выросла с 43% до 62% и этот тренд будет ключевым для промышленности в целом, и для нефтегазовой отрасли в частности.

Правительство Российской Федерации и власти Югры стремятся помочь нефтегазовой отрасли преодолеть зависимость от иностранных технологий и комплектующих. По словам Дениса Мантурова в рамках созданного Совета по импортозамещению будут собираться представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, производителей и заказчиков оборудования.

"Также есть Институт нефтегазовых технологических инициатив, осуществляющий переход от иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации к отечественным. Работа этих органов позволит получать видение развития отрасли, обозначать актуальные задачи, предлагать решения и оптимизировать работу по импортозамещению. Кроме того, планируем активнее вовлекать регионы в эту работу через министров промышленности", — обозначил Денис Мантуров.

Отметим, что Уральский федеральный округ — главный нефтегазодобывающий регион страны. Здесь добывается 90% российского газа и более 50% нефти. Причем доля Югры в общероссийской нефти составляет 42%, в мировой нефти — 5%. На 1 января 2023 года накопленная добыча нефти автономного округа составила 12,6 млрд тонн.

"Каждая 20 тонна нефти, добываемая в мире, — югорская. Крупнейшие предприятия добывающей и газоперерабатывающей промышленности формируют экономику региона. На фоне изменяющихся технологических характеристик сформирован запрос на опережающее создание, внедрение инновационных технологий в нефтегазодобыче, переработке", — подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что Уральский округ, начиная с 2014 года, значительно продвинулся в вопросах импортозамещения: освоено более 140 видов новой продукции. Что касается Югры, то регион является передовым субъектом по замещению импортного оборудования для нефтегазового сектора.

Технологии и наработки югорских предприятий "Акрон Холдинг", "НефтеГазДеталь", "ЭПУ Сервис", "Нефтесервисное оборудование", "Вэлбор Интегрити Сервис" вызывают интерес не только у российских, но и зарубежных компаний: из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Египта и Ирана.

Предприятия производят востребованное у нефтяников оборудование: погружные электродвигатели, электроцентробежные насосы для добычи нефти, оборудование для интенсификации нефтяных и газовых скважин методом гидравлического разрыва пласта, криогенные мобильные и стационарные топливозаправочные комплексы сжиженного природного газа, снегоболотоходы с низким антропогенным воздействием на почвенный слой для работы на болотах и арктическом побережье и многое другое. Первой добывающей компанией, которая протестирует экспериментальное оборудование, разработанное нефтесервисными предприятиями ХМАО-Югры, станет "Сургутнефтегаз".

Колоссальную роль югорские компании играют также в создании технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов. Санкции ударили по поставке комплектующих. Задача властей сегодня усилить взаимодействие с бизнесом, наукой, для преодоления зависимости от импорта, для разработки собственных технологий, оборудования и компонентов. Успехи у югорчан в этой сфере есть - наработки региона были даже представлены на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

В настоящий момент в Югре реализуется федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов". В рамках проекта на базе Пальяновского месторождения «Газпром нефти» создан полигон, на котором апробируются новые технологии. И уже есть результаты его работы: в три раза увеличен суточный дебит нефти, с 50% до 10% снижены уровень импортозависимости и затраты на строительство скважины в расчете на тонну добытых углеводородов — с 30 тыс. рублей до 9,6 тыс. рублей за тонну. Проектом предусмотрено участие Минпромторга — в вопросах, касающихся заявок на получение мер государственной поддержки по НИОКР и льготного кредитования.

Добавим также, что в рамках визита в Югру министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ознакомился с работой индустриального парка "Югра", где была представлена экспозиция промышленных предприятий региона.

"Несмотря на то, что Ханты-Мансийский автономный округ является, в первую очередь, нефтегазовым регионом, нефтегазовое машиностроение и сопутствующие этому направления обрабатывающей промышленности также активно развиваются. На территории Югры действует семь индустриальных парков — четыре находятся в реестре Минпромторга России — и еще два создаются, действуют два и создается один промтехнопарк. Это говорит о том, что индустриальное развитие является одним из приоритетов региона", — подчеркнул Денис Мантуров.

Отметим, что ранее экспертный совет Минэкономразвития России одобрил создание в Сургуте единственного в УрФО Инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК. Здесь по инициативе губернатора Натальи Комаровой будет создана база для технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе. Сейчас постановление правительства России находится на подписи у премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме того, власти Югры предлагают отечественным и зарубежным компаниям разместить собственные производства в регионе, в том числе в особой экономической зоне в Нягани. Сотрудничество с регионом позволяет получить новые рынки сбыта – более 40% российской нефти добывается в регионе, что гарантирует стабильный спрос.