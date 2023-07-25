Александр Авдеев поздравил с профессиональным праздником сотрудников следственных органов Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов следствия региона.

"Вы выполняете ответственную, сложную и важную работу по обеспечению законности, вносите огромный вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, экстремизмом. Вы всегда на страже прав сограждан", - говорится в поздравлении губернатора.

Глава региона отметил, что благодаря профессионализму и мужеству сотрудников Владимирская область с каждым годом становится более безопасным и процветающим регионом. Жители могут спокойно учиться, работать, воспитывать детей и смело строить планы на будущее.

Александр Авдеев подчеркнул, что служба следствия постоянно развивается и модернизируется, внедряются самые современные технологии и передовые методики расследования, что помогает более эффективно нести службу и добиваться самых высоких результатов.

"Дорогие друзья, спасибо вам за верность присяге и невероятную работоспособность. Отдельные слова благодарности – ветеранам, многие из которых до сих пор в строю. Бесценный опыт и традиции органов следствия – качественный фундамент для их дальнейшего развития. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стойкости духа и успехов на службе на благо Отечества!", - говорится в поздравлении губернатора Владимирской области