Два проекта Владимирской области по созданию комфортной городской среды стали победителями Всероссийского конкурса и получат гранты на реализацию

24 июля во Владивостоке подвели итоги VIII Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. В мероприятии приняла участие делегация Владимирской области под руководством вице-губернатора Сергея Волкова, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году на конкурс было представлено почти 500 проектов. Победителей назвал Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Владимирская область направляла на конкурс шесть проектов, два из них получат федеральные гранты на реализацию. Это проект «Парк им. 950-летия города Суздаля» (категория «Исторические поселения») и проект «Набережная реки Оки с Окским парком и прилегающей территорией» в округе Муром (категория «Малые города с численностью населения от 100 тысяч человек до 200 тысяч человек»). Для реализации проектов- победителей Муром получит грант в размере 105,2 млн рублей, Суздаль – 65,8 млн рублей.

«Благодаря этому конкурсу, который проводится уже восьмой раз по инициативе Президента Владимира Путина, в нашем регионе уже реализовано пять проектов – в Суздале, Гороховце, Вязниках и Покрове. На сегодняшний день выполняется ещё шесть – в Киржаче, Юрьеве-Польском, Судогде, Струнино, Вязниках и Муроме. Каждый из проектов уникален, подчеркивает историческую и социальную индивидуальность каждого города. Федеральный грант – это очень серьёзная поддержка, ведь она зачастую составляет почти годовой бюджет целого поселения. Мы не останавливаемся и уже готовим заявки на следующий, IX Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды», – отметил Губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Напомним, что в 2023 году на территории области уже реализуется 6 проектов – победителей шестого и седьмого конкурсов, а именно: «Площадь купцов Соловьевых» в Киржаче, сумма гранта – 85 млн рублей; «Площадь у Торговых рядов» в Юрьеве-Польском, сумма гранта – 70 млн рублей; «Набережная реки Судогды, ул. Ленина» в Судогде, сумма гранта – 70 млн рублей; «От моста до моста. Набережная реки Горелый крест» в Струнино, сумма гранта – 80 млн рублей; «Город Героев. По пути славы вязниковцев» в Вязниках, сумма гранта – 90 млн рублей; «Благоустройство историко-туристической части улицы Первомайская (старая Никольская)» в Муроме, сумма гранта – 106 млн рублей.