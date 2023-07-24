25 Июля 2023
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Политика Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В рамках международного дня во Владимирской области побывала представительная делегация стран Ближнего Востока и Северной Африки

Завершился Международный день во Владимирской области, который впервые прошёл под эгидой правительства региона и областного Центра поддержки экспорта. В числе соорганизаторов – Духовное управление мусульман России, Российско-Египетский Деловой Совет, иностранные посольства в Российской Федерации. Мероприятие организовано в целях развития межгосударственной кооперации и проведения переговоров с иностранными партнёрами для увеличения экспорта продукции производителей Владимирской области и организации владимирских производств в других странах.

Пять стран, более 40 иностранных гостей, 90 переговоров, визиты на 11 предприятий – таковы результаты уникального события, объединившего на Владимирской земле частных покупателей, представителей национальных Торгово-Промышленных палат, отраслевых союзов и ассоциаций. На форум приехали представители деловых кругов Африки и Ближнего Востока: Египта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирака и Объединённых Арабских Эмиратов.

арабская делегация(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

«Предприятия Владимирской области обладают широким кругом сильных компетенцией во всех отраслях обрабатываемой промышленности. Основу экспорта у нас составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё. 21 процент экспорта Владимирской области – это стекло и изделия из него, при этом в первом квартале текущего года экспорт этих изделий увеличился почти на 40 процентов», – сообщил заместитель министра экономического развития и промышленности Владимирской области Андрей Наумов.

заседание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В рамках Международного дня во Владимирской области состоялось пленарное заседание, где будущие инвесторы озвучили позиции торгово-экономической кооперации со странами арабо-мусульманского мира, обсудили вопросы сертификации продукции, новые логистические маршруты и возможности открытия владимирских производств в их государствах. Кроме того, представители иностранных делегаций побывали на предприятиях Владимирской области, где продолжили общение. В частности, они посетили Покровский ювелирный завод, НПК «Автоприбор», НПП «Технофильтр», ООО «Техносонус-Центр», ООО «Новый ресурс», ООО «Ковровлеспром», ОО «ФДК», ГК «Аскона», ООО «ХоумЭлектроСистемс».

представитель африки(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

«Сегодня мы видим большой интерес российского бизнеса к регионам Ближнего Востока, Северной Африки. Традиционно ёмкие рынки Ближнего Востока. Речь идёт об арабских странах и странах Персидского залива. С коллегами из владимирского экспортного Центра нам удалось привлечь во Владимир большое количество бизнесменов из Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, что подтверждает тот факт, что наши арабские партнёры готовы работать с российским бизнесом вне зависимости от того, в каком регионе находятся. Важно, что регион Ближнего Востока – самый лояльно настроенный к нам. Текущая обстановка обязывает нас быть более гибкими в плане продвижения наших экспортных возможностей. Поэтому для наших бизнесменов возможность экспортировать в этот регион – важнее всего. Но торговля не может быть односторонней, и страны Персидского залива, Ближнего Востока заинтересованы во взаимодействии с нами в плане экспорта товаров в Россию», – рассказал руководитель направления по развитию международных проектов Ближнего Востока и Африки Российского экспортного центра Наджибулло Гаффорзода Джаббори.

Основной частью мероприятия стали В2В-переговоры, в которых участвовали представители владимирского бизнеса. Каждая компания смогла встретиться со своими потенциальными покупателями, презентовать свой продукт и провести переговоры. В итоге в рамках делового общения было проведено более 90 встреч, которые в будущем могут вылиться во взаимовыгодное сотрудничество.

Агентство экономического развития региона совместно с Корпорацией развития Владимирской области во время встреч обсуждали с иностранными гостями осуществление инвестиций во владимирскую экономику.

«Мы надеемся, что данное мероприятие даст толчок к развитию двусторонних отношений. Сюда приехали не просто политики и государственные деятели, а бизнесмены с серьёзными намерениями. Мы пригласили компании, которые заинтересованы в сотрудничестве в таких отраслях, как сельское хозяйство, деревообработка, машиностроение, фармацевтика и многое другое. Надеемся, что в итоге встречи обернутся заключением контрактов, которые повлияют на экономическое благосостояние Владимирской области», – отметил руководитель проекта международного сотрудничества Российского экспортного центра Павел Шибилов.

Теги: международный день, логистические маршруты, делегация стран ближнего востока и африки


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