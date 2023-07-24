25 Июля 2023
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Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Тюменской области изучил производство снегоболотоходов в Тобольском районе

Губернатор Тюменской области Александр Моор изучил в Тобольском районе в деревне Овсянникова осмотрел производство снегоболотоходов. Это – вторая площадка компании, раньше конструировали и собирали внедорожники только в селе Бизино.

"Машины востребованы, поэтому предприниматель Максим Мезенин принял решение расширяться", - написал Моор в своем telegram-канале.

В месяц в Тобольском районе теперь выпускают девять таких "Хищников". Машина пользуется спросом у нефтяников. Большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края, поступают заказы от МЧС.

Сейчас в цеху в Овсянникова собирают экземпляры для "Почты России". Товар штучный, комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика. Тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке. На предприятии трудятся около 100 человек. У всех приличная зарплата.

"Предложил конструкторам из Тобольского района подумать вместе с нашими лесниками над версией снегоболотохода для тушения лесных пожаров. Такая машина легко доедет в любое труднодоступное место. Она даже плавает, скорость на воде — до 5 км/ч", - написал Моор.

С предпринимателем Максимом Мезениным губернатор встречался в 2019 г. на его производственной базе в Бизино.

"К нам он переехал из Сургута. Интересно, что корни уникального производства уходят в детство. Максим в детстве любил собирать машинки из конструктора. Со временем увлечение переросло в серьезное и важное дело", - написал Моор.

Теги: Александр Моор, Тобольский район, деревня Овсянникова


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