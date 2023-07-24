Парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре.
"Окончательное решение – за депутатами", - цитирует РИА Новости заявление президента, сделанное после заседания кабмина.
Ранее Эрдоган говорил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме с сожжением Корана. Он допустил, что его страна может отдельно от Швеции рассмотреть заявку Финляндии на вступление в альянс.