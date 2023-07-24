В ООН раскритиковали атаку, в которой погиб военкор Ростислав Журавлев

ООН подвергла критике атаку, в результате которой погиб Ростислав Журавлев.

"Мы выступаем против любых нападений на представителей прессы. И, как заявил Стефан (Дюжаррик – официальный представитель генсека ООН – ред.), на прошлой неделе мы выступили против атаки, в результате которой был убит российский корреспондент. Это же касается и сегодняшнего инцидента", - цитирует РИА Новости заявление заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Напомним, по данным Минобороны России, 22 июля подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Во время эвакуации журналист РИА Новостей Ростислав Журавлев умер от ранений. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев призвал наградить его посмертно орденом Мужества.

В Кремле заявили, что гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.