Патрушев назвал организаторов кибератак на Россию под украинским флагом

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев полагает, что именно "киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру России".

"К таким атакам активно привлекаются американскими спецслужбами украинские хакерские группировки", - приводит "Российская газета" слова Патрушева, сказанные им коллегам по БРИКС на встрече в ЮАР.

Напомним, ранее Патрушев заявил, что военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются. По его словам, на это указывают наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе. Помимо этого, отметил Патрушев, "агрессивную сущность НАТО" подтвердили учения войск Defender Europe, "на котором отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга".