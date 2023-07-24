Путин и Лукашенко побывали на Валааме

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Они побывали, в частности, в главном храме обители – Спасо-Преображенском соборе. Там хранятся мощи основателей монастыря – преподобных Сергия и Германа, сообщает пресс-служба Кремля.

Затем лидеры России и Белоруссии посетили Смоленский скит, последний по времени устройства на Валааме, где присутствовали на службе в Храме Смоленской иконы Божией матери и осмотрели часовню. Главы государств посетили также Владимирский скит, где осмотрели Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира.