24 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области полиция проводит ревизию вещдоков по уголовным делам прошлых лет

В Челябинской области руководством главного управления МВД с начала года инициированы проверки по уголовным и административным материалам прошлых лет и вещественным доказательствам к ним.

Проверки пройдут во всех подразделениях полиции. Для этого создана специальная комиссия

"Комиссией ежедневно проводится работа в территориальных органах полиции области, изучаются материалы, ведение учета, а также соблюдение порядка уничтожения вещественных доказательств, в том числе, запрещенных к свободному обороту веществ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее было выявлено отсутствие документации по уничтожению вещдоков по материалам уголовных дел 2009-2014 годов. Материалы были переданы в следственные органы.

В пресс-службе регионального Главка отметили, что подобные проверки абсолютно всех вещественных доказательств не проводились, сверялись лишь за последние 5 и 10 лет.

Теги: ревизия, вещдоки, полиция,


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