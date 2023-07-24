СМИ: в крови подростка, подозреваемого в жестком убийстве школьницы из Прикамья, нашли наркотики

В Пермском крае в крови подростка, которого подозревают в убийстве школьницы в Октябрьском, нашли алкоголь и наркотики. Об этом со ссылкой на данные следствия, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Также сообщается, что экспертиза подтвердила, что жертва была изнасилована.

Сам обвиняемый предположительно дал признательные показания, но утверждает, что секс был по обоюдному согласию. Молодой человек уверяет, что якобы после близости девушка "убежала в сторону железнодорожных путей, где упала без сознания". Подросток заявил, что поджег ее, чтобы "никто не подумал на него".

Полиграф прошли и друзья Сергея, всего опросили четверых парней. По словам друзей подростка, он употреблял наркотики и продавал их.

Напомним, ранее в интернете появилась петиция, в которой со ссылкой на очевидцев сообщается, что якобы преступление было совершено группой лиц. Петицию подписали более 125 тыс. человек. Люди требуют наказания для виновных в преступлении.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по жестокому убийству девушки в Прикамье в Главное следственное управление СК России. Также он поручил центральному аппарату провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей Прикамья.

По версии следствия, в ночь на 8 июля девушка по приглашению обвиняемого пришла к нему домой, когда дома никого не было. Обвиняемый облил ее горючей жидкостью и поджег. Девушку госпитализировали с обширными ожогами. 18 июля она скончалась. Сегодня ей должно было исполниться 17 лет.