24 Июля 2023
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Общество
Фото: Накануне.RU

В донецких вузах учебный год начнется в дистанционном формате – Минобнауки

Во всех вузах присоединенных территорий учебный год начнется 1 сентября в очной форме, и только вузы ДНР составят исключение, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"1 сентября мы планируем начать обучение во всех без исключения вузах. Везде планируем мы начать очно, за исключением Донецкой Народной Республики, я думаю, что там что-то вряд ли изменится, по понятным причинам там удаленное обучение будет", — сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

По словам министра, на присоединенных территориях находится 30 вузов, лишь часть из них уже полностью интегрирована в российскую систему высшего образования.

Теги: вуз, учебный год, валерий фальков, присоединенные территории, днр, дистанционное обучение


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