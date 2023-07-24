24 Июля 2023
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Общество Белгородская область
Фото: telegram-канал &quot;Настоящий Гладков&quot; / t.me/vvgladkov

Власти Белгородской области не будут полностью восстанавливать обстрелянные дома богатых жителей

Власти Белгородской области постараются по максимуму помочь с восстановлением после обстрелов бедным жителям региона и гражданам со средним достатком. Богатым же предлагают восстанавливать свои дома самим.

На совещании с губернатором Вячеславом Гладковым глава Белгородского района Владимир Перцев упомянул два дома в Нижнем Ольшанце, отметив, что там "богатые люди живут", и пусть они "свои придворные варианты, подворные варианты восстанавливают сами".

В ответ губернатор напомнил, что кровлю и окна власти должны восстановить всем – вне зависимости от доходов. Но "повышенные обязательства" руководство региона берет перед теми, кто имеет средний или низкий доход. "Если человек может купить дом за 50 млн, за 30 млн руб., купить автомобиль за 10-20 млн, то это немного другая история", - цитирует Гладкова РБК.

Теги: белгородская область, восстановление, обстрелы, вячеслав гладков


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