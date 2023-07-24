Гендиректор ЮНЕСКО призвала расследовать обстоятельства гибели военкора Журавлева

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила гибель российского военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции после обстрела со стороны ВСУ.

"Я сожалею о гибели Ростислава Журавлева и призываю к расследованию обстоятельств", - приводит слова Азуле ТАСС. Также она призвала соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов.

При этом организация не возлагает вину на конкретных лиц или сторону конфликта за его гибель.

Напомним, по данным Минобороны России, 22 июля подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Во время эвакуации журналист РИА Новостей Ростислав Журавлев умер от ранений. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев призвал наградить его посмертно орденом Мужества.

В Кремле заявили, что гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.