В Москве за выходные составили более 2 тысяч протоколов на самокатчиков и велосипедистов

В Москве за выходные (22 и 23 июля) инспекторы ГИБДД провели рейд и выявили более 2,2 тыс. нарушений ПДД со стороны самокатчиков и велосипедистов.

В городском управлении госавтоинспекции сообщили, что больше всего административных материалов – 859 – было составлено в отношении курьеров служб доставки. На втором месте – 824 – нарушители на СИМах (средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты (в т.ч. электро), моноколеса и т.д.). 608 протоколов составили на велосипедистов.

С марта этого года СИМы значатся в правилах дорожного движения. Ограничивается скорость и вес электросамокатов, а также места, где им можно передвигаться.