"Уральские авиалинии" начнут чаще летать из Екатеринбурга в Казань

Компания "Уральские авиалинии" запускает дополнительные рейсы по направлению "Екатеринбург - Казань". Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Количество рейсов увеличивается до четырех раз в неделю уже с 30 июля. В четверг жители и гости уральской столицы могут сесть на самолет в 16.30, долететь до Екатеринбурга и Казани - в 17.05. В воскресенье вылет из "Кольцово" осуществляется в 14.15, в обратном направлении - в 14.40. Стоимость билетов начинается с 5,5 тыс. рублей. Время полета составит 1,5 часа.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что авиакомпания готова выкупить 19 из 52 своих Airbus.