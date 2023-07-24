Челябинский облизбирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о возврате прямых выборов мэров

Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о возврате прямых выборов мэров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Яблока", документы были признаны соответствующими законодательству.

В пресс-службе облизбиркома сообщили, что комиссия направила ходатайство и документы в ЗСО в целях проверки соответствия вопросов, предлагаемых для вынесения на референдум требованиям законодательства.

Напомним, на референдум предлагается вынести два вопроса – о возвращении прямых выборов глав городов и районов, а также о возврате прямых выборов депутатов Челябинской гордумы при сохранении районных советов депутатов.