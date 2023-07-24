Снижать возраст голосования до 16 лет в России преждевременно – Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает "преждевременным" снижать возраст начала голосования с 18 до 16 лет. По ее мнению, избиратель должен быть человеком зрелым, а о школьниках так сказать нельзя, они не обладают достаточным жизненным опытом.

"Мне представляется, что люди, которые идут голосовать, должны быть достаточно зрелыми, 16-летние — это всего лишь школьники, они живут в достаточно тепличных условиях, они еще не научились работать, не знают многих аспектов жизни", - сказала Памфилова на форуме iВолга.

Также подростки, по мнению Памфиловой, слишком подвержены влиянию.