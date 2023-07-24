24 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной линии в Академический изменят маршруты автобусов

В Екатеринбурге временно изменят схему движения автобусов в связи со строительством трамвайной линии в Академический район.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на время закрытия движения транспорта по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина, от проспекта Сахарова до улицы Павла Шаманова, с 24 по 26 июля 2023 года будет изменена схема следующих маршрутов:

  • автобусы №58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 в направлении улицы Серафимы Дерябиной пойдут по улицам: проспект Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева – Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина – далее по маршруту.

А на время закрытия нечетной стороны Вильгельма де Геннина, от улицы Павла Шаманова до улицы Краснолесья, с 27 по 31 июля 2023 года изменится схема движения:

  • автобус №54 в направлении конечного пункта "Синие камни" пойдет по улицам Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – далее по маршруту. При этом отменяются остановки "Анатолия Мехренцева" и "Павла Шаманова" в направлении конечного пункта "Синие камни";
  • автобусы №58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 в направлении Серафимы Дерябиной пойдут по улицам: проспект Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова – Анатолия Мехренцева – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – далее по маршруту.

Напомним, что сегодня из-за строительства трамвайной линии в Академический в Екатеринбурге продлили закрытие движения по путепроводу на Волгоградской.

Теги: автобусы, маршруты, Екатеринбург


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