24 Июля 2023
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Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

В Ялуторовском и Викуловском районах реконструируют два моста

В Ялуторовском и Викуловском районах реконструируют два моста, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Реконструкция запланирована на автомобильных дорогах в Викуловском и Ялуторовском районах.

На автомобильной дороге Ялуторовск – Ярково в Ялуторовском районе будет реконструирован мост через реку Бердюженка. На автомобильной дороге Викулово – Ермаки – Жигули районе будет проведена реконструкция моста через реку Тенис.

Работы на объектах планируется выполнить в 2024 году.

Средства на реконструкцию мостов выделяются в рамках госпрограммы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры" в 2023-2025 годах. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор.

В текущем году в Тюменской области ремонтируются шесть мостов, в том числе два из них на автодороге Ялуторовск – Ярково, эта дорога входит в опорную сеть региона и обеспечивает высокий транзит транспорта. Поэтому ей уделяется особое внимание.

Отметим, что власти Тюменской области уделяют большое внимание реконструкцию и строительству дорог. 33 участка региональных дорог, протяженностью 148 км, отремонтируют до октября 2023 года. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом сезоне также будут отремонтированы 107 улиц Тюменской агломерации (55 км).

Теги: реконструкция, мосты, дороги


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