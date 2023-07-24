Бастрыкин потребовал доклад после перекрытия въезда в челябинский жилой комплекс

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по информации о перекрытии въезда в жилой комплекс "Парковый премиум".

Жители микрорайона пожаловались в компетентные органы на антисанитарию из-за местного рынка. После их жалоб сотрудники рынка перекрыли въезд в жилой комплекс.

"Следственными органами СК России по Челябинской области указанным обстоятельствам будет дана правовая оценка в рамках организованной проверки", - сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК.