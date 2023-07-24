В астраханском Лимане к 1 сентября откроют школу

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время посещения Лиманского района поручил открыть новую школу в Лимане к 1 сентября. Он проинспектировал ход строительства нового учебного заведения. Работы ведутся здесь в рамках госпрограммы "Развитие образования Астраханской области".

Четырехэтажную школу на 675 мест строят в поселке Лиман. Подрядная организация незначительно отстает от графика. По поручению Игоря Бабушкина здание введут в эксплуатацию в августе, к сентябрю будет готова образовательная лицензия. Сейчас на объекте строители занимаются внутренней и фасадной отделкой, монтажом систем электроснабжения и слаботочных сетей, а также благоустройством пришкольной территории. Ежедневно здесь работают более 100 специалистов.

"Темп строительства хороший, но надо его нарастить. Необходимо к новому учебному году получить все необходимые документы для образовательной деятельности",- цитирует Бабушкина его пресс-служба.