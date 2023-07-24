24 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Сайт ЕАН взломали. Редакция готовит заявление в МВД и ФСБ

Неизвестные взломали сайт РИА "Европейско-Азиатские Новости" и разместили там материал антигосударственной направленности. Об этом в своем Telegram-канале сообщают сами представители издания. Публикация уже удалена.

Согласно сообщению, неизвестными была заменена новость о попадании двух свердловских предприятий под санкции Австралии, выпущенная 20 июля. Публикация была проиллюстрирована флагом государства, взятым с официального сайта МИД Австралии. Однако, вместо нее сегодня читатели могли наткнуться на материал антигосударственной направленности, который ранее публиковался на иных ресурсах.

"Редакция не имеет отношения к этой публикации. В настоящий момент поддельный материал удален с сайта ЕАН", - говорится в сообщении.

Помимо этого, редакция ЕАН уже готовит соответствующее заявление в ГУ МВД и управление ФСБ РФ по Свердловской области.

Теги: ЕАН, взлом, ФСБ, МВД


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