24 Июля 2023
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

МИД: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на атаки беспилотников

Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на атаку беспилотников на Москву и Крым, заявили в МИД РФ.

"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения", - говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале МИДа.

В дипведомстве подчеркнули, что никакого военного смысла данные атаки не имели, и призвали международные организации дать им "надлежащую оценку".

В МИД РФ назвали украинские атаки "наглыми действиями" и отметили, что за этим стоит нацеленность Запада на обострение ситуации.

Около 4 утра в понедельник, 24 июля, Москву атаковали по меньшей мере два беспилотника. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что удары были нанесены по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. По предварительным данным, объектами атак могли стать здания, связанные с силовыми ведомствами.

Также сегодня 11 украинских беспилотников атаковали Крым. Все они были сбиты силами ПВО или подавлены средствами РЭБ, однако произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками дрона поврежден частный дом в Кировском районе.

Теги: мид рф, беспилотники, москва, крым


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