24 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Очередь перед Крымским мостом составляет около 600 машин

Днем в понедельник, 24 июля, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находилось 620 транспортных средств, ожидание составляет около двух часов. Со стороны Керчи очереди к пункту досмотра нет, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн", - сообщил чиновник.

Он добавил, что ж/д ветка и паромная переправа работают в штатном режиме, так же как и пункты пропуска с присоединенных территорий в Крым в районе Армянска, Джанкоя и Перекопа.

Теги: крымский мост, очередь, николай лукашенко


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