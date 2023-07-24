Очередь перед Крымским мостом составляет около 600 машин

Днем в понедельник, 24 июля, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находилось 620 транспортных средств, ожидание составляет около двух часов. Со стороны Керчи очереди к пункту досмотра нет, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн", - сообщил чиновник.

Он добавил, что ж/д ветка и паромная переправа работают в штатном режиме, так же как и пункты пропуска с присоединенных территорий в Крым в районе Армянска, Джанкоя и Перекопа.