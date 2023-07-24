Три южноуральских города получат федеральные гранты на создание комфортной городской среды

Три города в Челябинской области получат федеральные средства на создание комфортной городской среды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Миасс, Сатка и Троицк стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 2023 году.

Миасс получит 105,28 млн рублей на реализацию проекта набережной "Золотой старт". На создание экологического парка "Троицкая крепость" на берегу реки Уй будет направлено 98,7 млн рублей. 92,1 млн рублей будет выделено Сатке на проект "Благоустройство улицы Ленина "Галерея скверов".

Проекты будут реализованы в 2024-2025 гг.