На окраине Красноуфимска нашли опасный боеприпас

На окраине Красноуфимска был обнаружен боеприпас, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.

Снаряд был обнаружен местными жителями в лесном массиве. На место незамедлительно выехали сотрудники группы разминирования ОМОН "Малахит". Подозрительным объектом оказался 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом. Снаряд долгое время пролежал в земле, имел следы глубокой коррозии и мог представлять угрозу для жизни и здоровья граждан.

Саперы ОМОН осмотрели опасную находку, после чего, с соблюдением необходимых мер безопасности, уничтожили.