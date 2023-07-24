24 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Три сенатора отозвали подписи под законопроектом о лишении гражданства РФ, приобретенного по рождению

Сенаторы Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин сняли свои фамилии с законопроекта, предусматривающего прекращение гражданства РФ, приобретенного по рождению, за совершение ряда тяжких преступлений.

21 июля указанные парламентарии внесли законопроект в палату парламента вместе с сенатором Сергеем Цековым, авторство которого до сих пор указано в базе данных Госдумы, пишет ТАСС. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявлял изданию, что посоветует авторам инициативы прочитать Конституцию РФ. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял, что законопроект не может быть поддержан из-за противоречия основному закону государства.

Напомним, в апреле Госдума во втором и третьем чтениях приняла президентский законопроект о гражданстве. Ко второму чтению было внесено около 60 поправок, многие из которых вызвали споры. Глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") назвал некоторые из поправок (не президентские – их внесли сенаторы) антиконституционными.

Положения принятого законопроекта расширяют основания для лишения приобретенного российского гражданства. Предполагается, что за преступления по 70 с лишним статьям УК гражданства сможет без суда лишить Министерство внутренних дел (также доводом для лишения гражданства станет мнение ФСБ). Затулин отметил, что человека фактически накажут два раза: сначала осудят за преступление, а когда он выйдет – лишат гражданства. Среди преступлений, за которые могут лишить гражданства, - дискредитация армии РФ и распространение фейков об армии. Примечательно, что консолидированная позиция комитета ГД по делам СНГ с затулинской не совпала. И зампред комитета Артем Туров заявил, что лишение гражданства без суда важно для поддержания безопасности страны.

Теги: Гражданство, Россия, Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин


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