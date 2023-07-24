Более ста человек обратились к медикам на трассе Крым – Ростов-на-Дону

106 человек получили помощь медиков на трассе Крым – Ростов-на-Дону в местах скопления автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Госпитализация потребовалась семерым туристам, в том числе двум детям.

Как уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, чаще всего причинами обращения к медикам являются ОРВИ, тепловые удары, отравление и различного рода травмы. У тех, кому понадобилась госпитализация, были случаи укуса змеи, эпилепсия и гастроэнтерит.

Сообщалось, что по состоянию на утро понедельника, 24 июля, в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают проезда 650 автомобилей, а со стороны Керчи — 220. Днем пробки стали меньше: к 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи - 100 транспортных средств.