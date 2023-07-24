Экс-сотрудникам обанкротившегося уральского МУП выплатили долги по зарплате

На Среднем Урале погашена задолженность перед бывшими сотрудниками муниципального предприятия-банкрота.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о МУП ЖКХ "Техник" Тугулымского района. По данным ведомства, в феврале 2022 года Арбитражным судом региона предприятие было признано банкротом. Проверка показала, что на нем образовалась задолженность перед 17 бывшими работниками на сумму более 1 млн рублей.

Прокуратура внесла представление главе Тугулымского городского округа об устранении нарушений. В дальнейшем был утвержден график погашения задолженности, а за допущенные нарушения одного из сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день долги по зарплате выплачены в полном объеме.