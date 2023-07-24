24 Июля 2023
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Общество
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

"Если жизнь и рассудок дороги вам": глава Запорожья предложил туристам не сворачивать с дороги в Крым

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предостерег транзитных гостей региона, следующих в Крым, от съезда с трассы, соединяющей полуостров и Ростовскую область.

По его словам, дорога "достаточно безопасна", и следующим по ней машинам "напрямую ничего не угрожает".  

При этом Балицкий рекомендует без необходимости не останавливаться на дорогах и не сворачивать вообще с трассы.

"Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Камыш-Заря, Куйбышево, Токмак - эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения. То есть с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно", - цитирует Балицкого РБК.

После второго взрыва на Крымском мосту часть машин, в том числе с туристами, власти направили по сухопутному коридору через присоединенные территории. При этом буквально за неделю до взрыва высшему руководству России эта идея (при наличии моста и паромной переправы) не казалась хорошей.

Теги: евгений балицкий, запорожская область, крымский мост, крым, транзит


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