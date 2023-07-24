"Если жизнь и рассудок дороги вам": глава Запорожья предложил туристам не сворачивать с дороги в Крым

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предостерег транзитных гостей региона, следующих в Крым, от съезда с трассы, соединяющей полуостров и Ростовскую область.

По его словам, дорога "достаточно безопасна", и следующим по ней машинам "напрямую ничего не угрожает".

При этом Балицкий рекомендует без необходимости не останавливаться на дорогах и не сворачивать вообще с трассы.

"Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Камыш-Заря, Куйбышево, Токмак - эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения. То есть с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно", - цитирует Балицкого РБК.

После второго взрыва на Крымском мосту часть машин, в том числе с туристами, власти направили по сухопутному коридору через присоединенные территории. При этом буквально за неделю до взрыва высшему руководству России эта идея (при наличии моста и паромной переправы) не казалась хорошей.