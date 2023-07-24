В Москве возвращено в прокуратуру дело академика РАН Солнцева

Гагаринский райсуд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело академика РАН, научного руководителя Института металлургии и материаловедения имени Байкова, и. о. декана факультета наук о материалах МГУ, лауреата Государственной премии РФ 73-летнего Константина Солнцева.

Ранее защита указывала на нестыковки в обвинении и ошибки в расчетах, на которых оно было основано, пишет "Ъ". Это уже не первое такое решение московских судов по делу. В 2022 г. материалы поступили в Мещанский райсуд, однако в начале этого года он также отказался проводить процесс и передал дело по подсудности в Гагаринский суд.

Ученый-химик обвиняется в том, что в бытность управделами РАН он вместе с бизнесменом Сергеем Дягилецем похитил у Академии наук, а затем отмыл почти 200 млн руб., выделенные на контракты, по которым фирмы предпринимателя выполняли функции дирекции единого заказчика РАН.