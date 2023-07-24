Грете Тунберг суд вынес приговор за неповиновение полиции и незаконную акцию протеста
Суд шведского города Мальме приговорил радикальную экологическую активистку Грету Тунберг к штрафу за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации. Вместе с 20-летней Тунберг под этому делу проходят еще трое активистов, устроивших акцию протеста в июне в Мальме.
Максимальное наказание по предъявленной Грете статье составляет до полугода заключения, но СМИ изначально предполагали, что Тунберг отделается штрафом.