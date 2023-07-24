Екатеринбург ищет людей, чьими именами назовут 300 парков и скверов

24 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург ищет людей, чьими именами назовут 300 парков и скверов

Парки и скверы Екатеринбурга будут называть именами людей, которые внесли значимый вклад в развитие города. В рамках празднования 300-летия уральской столицы, мэрия готовит список из 300 имен политиков, ученых, деятелей культуры и профессионалов других сфер деятельности. Об этом рассказал вице-мэр Сергей Плахотин.

По его словам, всего будет представлено 12 сфер деятельности, в каждой из которых будет выбрано только 15 человек - о каждом из них можно узнать на сайте, посвященному 300-летнему юбилею. Плахотин подчеркнул, что сайт будет работать и после празднования Дня города, а потому работа по поиску людей не закончится в 2023 году.

Среди уже выбранных: первый президент России Борис Ельцин, один из основателей Екатеринбурга Вильгельм де Геннин, а также главный начальник горных заводов Уральского хребта Владимир Глинка. Из деятелей искусства и культуры: кинорежиссер, сценарист, продюсер Алексей Балабанов, художник, камнерез Алексей Денисов-Уральский и композитор Евгений Родыгин.

Продолжаются поиски лучших в "Общественной деятельности", "Культуре и искусстве", "Правосудии и безопасности", "Власти", "Градостроении", "Литературе, публицистике и журналистике", "Информационной сфере: радио, почта, IT", "Транспорте", "Коммерции и финансах", "Индустрии", "Науке" и "Социальной сфере".

Теги: Екатеринбург, имена, парк, сквер, список


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети