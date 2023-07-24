Екатеринбург ищет людей, чьими именами назовут 300 парков и скверов

Парки и скверы Екатеринбурга будут называть именами людей, которые внесли значимый вклад в развитие города. В рамках празднования 300-летия уральской столицы, мэрия готовит список из 300 имен политиков, ученых, деятелей культуры и профессионалов других сфер деятельности. Об этом рассказал вице-мэр Сергей Плахотин.

По его словам, всего будет представлено 12 сфер деятельности, в каждой из которых будет выбрано только 15 человек - о каждом из них можно узнать на сайте, посвященному 300-летнему юбилею. Плахотин подчеркнул, что сайт будет работать и после празднования Дня города, а потому работа по поиску людей не закончится в 2023 году.

Среди уже выбранных: первый президент России Борис Ельцин, один из основателей Екатеринбурга Вильгельм де Геннин, а также главный начальник горных заводов Уральского хребта Владимир Глинка. Из деятелей искусства и культуры: кинорежиссер, сценарист, продюсер Алексей Балабанов, художник, камнерез Алексей Денисов-Уральский и композитор Евгений Родыгин.

Продолжаются поиски лучших в "Общественной деятельности", "Культуре и искусстве", "Правосудии и безопасности", "Власти", "Градостроении", "Литературе, публицистике и журналистике", "Информационной сфере: радио, почта, IT", "Транспорте", "Коммерции и финансах", "Индустрии", "Науке" и "Социальной сфере".