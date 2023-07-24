Фанат "Руки вверх" побил двух полицейских на концерте в "Лужниках"

Фанат группы "Руки вверх" избил двух полицейских на концерте Сергея Жукова в "Лужниках". У одного из пострадавших подозрение на черепно-мозговую травму.

47-летний москвич Рустам В. пытался в пьяном виде пройти на стадион, вел себя вызывающе, и охранники, дежурившие на входе, преградили ему дорогу. Он начал ругаться на них матом, на помощь охране пришла полиция, тогда дебошир переключился на двух сержантов, одного из них ударил по лицу.

Полицейские надели на Рустама В. наручники, но во время досмотра он извернулся и пнул второго полицейского.

В итоге у одного полицейского подозрение на ЗЧМТ и перелом носа, у второго – подозрение на перелом стопы.

Дебоширу провели медэкспертизу, которая подтвердила – он был пьян. На него составили протокол по административной статье, но есть перспектива уголовного преследования с максимальным наказанием до десяти лет колонии, отмечает Shot.