В Челябинской области в ДТП погибла девушка

В Челябинской области автомобиль слетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибла девушка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла сегодня ночью в Аргаяшском районе на 4 км автодороги Яраткулова-Бикулова-Халитова. Женщина за рулем автомобиля "Тойота Эхо", по предварительным данным, на закруглении дороги влево не справилась с управлением, автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погибла девушка. ее личность устанавливается. Водитель получила травмы и была госпитализирована.